Белый дом: США «по определению» контролируют Венесуэлу

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты контролируют дела Венесуэлы «по определению», Вашингтон фактически руководит страной в переходный период, заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

Источник: Reuters

«Мы контролируем Венесуэлу по определению, потому что ВС США расположены рядом со страной. Мы устанавливаем условия и положения. У нас полное эмбарго на всю их нефть и на все их возможности вести торговлю, им нужно наше разрешение для торговли, — сказал он в интервью телеканалу CNN. — США руководят страной в этот переходный период».

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше