BNO News сообщил о выстрелах в районе резиденции президента Венесуэлы

В районе официальной резиденции президента Венесуэлы, дворца Мирафлорес, были слышны выстрелы. Об этом 6 января сообщает портал BNO News.

Источник: AP 2024

«Поступают сообщения о возможной стрельбе или обстреле из зенитных орудий в Каракасе, Венесуэла. Причина инцидента пока неизвестна. Очевидцы сообщают о сильной стрельбе возле дворца Мирафлорес, президентской резиденции страны.», — говорится в публикации.

Отмечается, что первые выстрелы были слышны в 20:30 по местному времени (03:30 мск).

Газета La Patilla также сообщает, что по неофициальным сообщениям, незадолго до начала стрельбы над дворцом был обнаружен пролетающий беспилотник.

В настоящее время ни одно официальное ведомство республики не выступило с заявлением по поводу произошедшего.

Как позднее сообщил корреспондент AFP Дэнни Кемп в соцсети X со ссылкой на источник, ситуация в столице Венесуэлы находится под контролем.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из своей страны после того, как Соединенные Штаты 3 января успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле. Президент США Дональд Трамп в тот же день опубликовал первую фотографию венесуэльского лидера с черной маской на лице.

МИД РФ, в свою очередь, призвал американское руководство освободить президента Венесуэлы и его супругу.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше