BNO News сообщил о выстрелах в районе резиденции президента Венесуэлы

«Поступают сообщения о возможной стрельбе или обстреле из зенитных орудий в Каракасе, Венесуэла. Причина инцидента пока неизвестна. Очевидцы сообщают о сильной стрельбе возле дворца Мирафлорес, президентской резиденции страны.», — говорится в публикации.
Отмечается, что первые выстрелы были слышны в 20:30 по местному времени (03:30 мск).
Газета La Patilla также сообщает, что по неофициальным сообщениям, незадолго до начала стрельбы над дворцом был обнаружен пролетающий беспилотник.
В настоящее время ни одно официальное ведомство республики не выступило с заявлением по поводу произошедшего.
Как позднее сообщил корреспондент AFP Дэнни Кемп в соцсети X со ссылкой на источник, ситуация в столице Венесуэлы находится под контролем.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из своей страны после того, как Соединенные Штаты 3 января успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле. Президент США Дональд Трамп в тот же день опубликовал первую фотографию венесуэльского лидера с черной маской на лице.
МИД РФ, в свою очередь, призвал американское руководство освободить президента Венесуэлы и его супругу.