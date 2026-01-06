Ричмонд
Economist: администрация Трампа разрабатывает проект сделки по Гренландии

Белый дом разрабатывает возможный проект соглашения по Гренландии, который может быть предложен властям острова.

Источник: Аргументы и факты

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает возможный проект соглашения по Гренландии, который впоследствии может быть предложен властям острова. По данным британских СМИ, в Вашингтоне рассматривают различные варианты выстраивания новых отношений с этой территорией.

В частности, обсуждается идея заключения Договора о свободной ассоциации, который, как предполагается, способен улучшить социально-экономическое положение населения Гренландии. Аналогичные соглашения уже действуют между Соединенными Штатами и рядом островных государств Тихого океана, в рамках которых США оказывают финансовую поддержку, а вопросы обороны передаются под их контроль при сохранении внутреннего самоуправления партнеров.

Отмечается, что политика американской администрации в отношении Гренландии преследует сразу несколько целей. Среди них — усиление разногласий между Данией и гренландскими властями, стимулирование сепаратистских настроений на острове, а также попытка договориться напрямую с местным руководством без участия Копенгагена.

При этом вероятность прямой аннексии Гренландии оценивается как низкая, хотя подобные инициативы США вызвали обеспокоенность среди европейских лидеров.

Ранее Государственный департамент Соединённых Штатов объявил Западное полушарие зоной исключительных интересов США.

