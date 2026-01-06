Economist: администрация Трампа разрабатывает проект сделки по Гренландии

В частности, обсуждается идея заключения Договора о свободной ассоциации, который, как предполагается, способен улучшить социально-экономическое положение населения Гренландии. Аналогичные соглашения уже действуют между Соединенными Штатами и рядом островных государств Тихого океана, в рамках которых США оказывают финансовую поддержку, а вопросы обороны передаются под их контроль при сохранении внутреннего самоуправления партнеров.