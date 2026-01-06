Ричмонд
В Белом доме заявили, что в мире всё решают сила и мощь

Замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что международные приличия — это лишь слова, а реальность диктуется силой. Он прокомментировал таким образом операцию США в Венесуэле.

«Мы жив`м в мире, где можно сколько угодно рассуждать о международных приличиях и прочих вещах. Но мы жив`м в реальном мире, который управляется силой, который управляется мощью», — сказал он в эфире телеканала CNN.

По мнению Миллера, в этом мире всё решает сила, и это как закон, который не обойти.

Вместе с тем Трамп объявил, что в ближайшие 30 дней в Венесуэле не ожидается проведения новых выборов. Глава Белого дома также подчеркнул, что Штаты не находятся в состоянии войны с Венесуэлой, а для направления американских военнослужащих в эту страну ему не требуется согласие законодателей.

Тем временем вице-президент Венесуэлы Делси Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности главы государства. Напомним, 3 января Николас Мадуро был задержан американскими военными в Каракасе и переправлен в США. Ему предъявлены обвинения в наркоторговле со стороны американского правосудия. Следующее заседание по делу Мадуро назначено на 17 марта.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
