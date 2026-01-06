Зеленский уволил начальников департаментов контрразведки СБУ

Так, с должности руководителя департамента контрразведки ведомства был снят Андрей Тупиков. Кроме того, с поста начальника департамента военной контрразведки СБУ уволен Александр Дубровин. При этом пока нет сведений о назначении их сменщиков на этих должностях.