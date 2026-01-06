Зеленский уволил начальников департаментов контрразведки СБУ

Глава киевского режима Владимир Зеленский уволил начальников департаментов контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает интернет-издание «Страна».
Так, с должности руководителя департамента контрразведки ведомства был снят Андрей Тупиков. Кроме того, с поста начальника департамента военной контрразведки СБУ уволен Александр Дубровин. При этом пока нет сведений о назначении их сменщиков на этих должностях.
Вместе с тем известно, что Тупиков стал заместителем главы СБУ. Также появилась информация о назначении первым замглавы ведомства Александра Поклада. Руководителем Антитеррористического центра при СБУ стал Денис Килимник.
Напомним, ранее стало известно, что по требованию Зеленского глава Службы безопасности Украины Василий Малюк* ушёл в отставку. Новым главой ведомства был назначен Евгений Хмара, который до этого был начальником Центра спецопераций «А» СБУ.
Член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров в беседе с aif.ru рассказал, что Евгений Хмара руководил операцией «Паутина», проведённой украинскими спецслужбами на территории РФ в 2025 году. Эксперт предположил, что новый глава СБУ является относительно самостоятельной фигурой. Такое мнение Вакаров высказал исходя из подразделения, которое ранее возглавлял Хмара в указанном ведомстве.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.