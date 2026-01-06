США хотят добиться беспрепятственного движения своего флота по всему миру

Вашингтон добивается беспрепятственного прохода для своего флота по всем основным водным артериям мира. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет.
«При президенте Трампе Соединенные Штаты уделяют серьезное внимание установлению контроля над морями и обеспечению свободы судоходства на всех ключевых мировых морских маршрутах», — сказал глава Пентагона во время посещения судоверфи в штате Вирджиния.
В качестве аргумента США намерены использовать модернизированные военно-морские силы, отметил Хегсет.
«Более крупный, современный и смертоносный флот, от новых линкоров “Золотого флота” до передовых подводных лодок, обеспечит безусловное сдерживание. Такой флот гарантирует, что ВМС США будут свободно и беспрепятственно действовать сегодня, завтра и в далеком будущем», — сказал он, подчеркнув, что конечной целью США является глобальное доминирование.
Напомним, США стремятся создать автономный военно-морской флот, способный передвигаться группами без человеческого управления.
В то же время представители военно-промышленного комплекса США считают, что администрации президента Дональда Трампа вряд ли удастся в течение обозначенных им двух-двух с половиной лет создать «Золотой флот».