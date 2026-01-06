Ричмонд
В Каракасе началась эвакуация из правительственных зданий, пишут СМИ

МЕХИКО, 6 янв — РИА Новости. Эвакуация правительственных зданий началась в столице Венесуэлы Каракасе после активной стрельбы по беспилотникам в районе президентского дворца Мирафлорес, сообщила радиостанция Caracol.

Источник: РИА "Новости"

«Источники Noticias Caracol сообщили, что в настоящее время проводится эвакуация министерств и правительственных зданий, расположенных в эпицентре столкновений (центр Каракаса). Предприятия и районы, находящиеся вблизи места перестрелки, закрыты из-за чрезвычайной ситуации, в результате чего покупатели и жители остаются заблокированными внутри до улучшения ситуации», — говорится в материале на сайте Caracol.

Вечером в понедельник жители столицы Венесуэлы сообщили о звуках автоматных очередей вблизи дворца Мирафлорес. Причины инцидента официально не назывались.

По данным Caracol, над зданием дворца могли быть зафиксированы беспилотники, после чего началась стрельба, вызвавшая панику среди горожан. Информация о происхождении беспилотников и возможных пострадавших на данный момент отсутствует, официальные комментарии властей не поступали.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше