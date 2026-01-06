В Каракасе началась эвакуация из правительственных зданий, пишут СМИ

«Источники Noticias Caracol сообщили, что в настоящее время проводится эвакуация министерств и правительственных зданий, расположенных в эпицентре столкновений (центр Каракаса). Предприятия и районы, находящиеся вблизи места перестрелки, закрыты из-за чрезвычайной ситуации, в результате чего покупатели и жители остаются заблокированными внутри до улучшения ситуации», — говорится в материале на сайте Caracol.
Вечером в понедельник жители столицы Венесуэлы сообщили о звуках автоматных очередей вблизи дворца Мирафлорес. Причины инцидента официально не назывались.
По данным Caracol, над зданием дворца могли быть зафиксированы беспилотники, после чего началась стрельба, вызвавшая панику среди горожан. Информация о происхождении беспилотников и возможных пострадавших на данный момент отсутствует, официальные комментарии властей не поступали.