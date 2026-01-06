Трамп потребовал от сменщицы Мадуро прекратить продажу нефти противникам США

Как передают источники издания, американские представители озвучили Родригес три ключевых требования. Среди них — активная борьба с наркотиками, изгнание иранских, кубинских и других агентов или сетей, враждебных Вашингтону, и, как уже упоминалось, остановка нефтяных поставок враждебным США странам. В публикации также отмечается, что американская сторона рассчитывает на то, что Родригес в итоге обеспечит проведение свободных выборов и уйдёт в отставку.