Трамп потребовал от сменщицы Мадуро прекратить продажу нефти противникам США

Администрация Дональда Трампа поставила перед исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес условие: прекратить поставки нефти государствам, которые США рассматривают как своих противников. Об этом пишет газета Politico.

Источник: Life.ru

Как передают источники издания, американские представители озвучили Родригес три ключевых требования. Среди них — активная борьба с наркотиками, изгнание иранских, кубинских и других агентов или сетей, враждебных Вашингтону, и, как уже упоминалось, остановка нефтяных поставок враждебным США странам. В публикации также отмечается, что американская сторона рассчитывает на то, что Родригес в итоге обеспечит проведение свободных выборов и уйдёт в отставку.

В настоящее время обязанности главы государства исполняет Делси Родригес. Президент США Дональд Трамп заявил, что исполняющая обязанности главы Венесуэлы начала сотрудничество с американскими официальными лицами.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

