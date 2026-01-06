«Вы бы сейчас в шоке были, сейчас бы так и шли бы по большому проспекту, вы увидите мужика, которому может за 60 и ещё хромой. А так все уже. Нет такого, чтобы мужик пошёл себе пиво купил вечером после работы», — заявил пленный украинец.
Дефицит личного состава в Вооружённых силах Украины становится всё более ощутимым. В то же время, жесткие меры, применяемые военкоматами при мобилизации, включая насильственные задержания, порождают общественные волнения и скандальные ситуации.
Ранее в городе Белгород-Днестровский Одесской области сотрудники военкомата избили мобилизованного мужчину битами, что привело к его гибели. Мужчину били по всему телу, после чего он потерял сознание, его силой затолкали в машину и доставили в военкомат, где он скончался прямо у входа. Родственники узнали о смерти от посторонних людей.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.