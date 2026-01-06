В центре Каракаса после стрельбы началась эвакуация правительственных зданий

Из-за экстренной ситуации, предприятия и целые районы, оказавшиеся в непосредственной близости от места происшествия, были закрыты для доступа. Вследствие этого местные жители оказались в ловушке, ожидая нормализации обстановки.
Согласно информации от UHN, венесуэльские военные самолёты были подняты в воздух и направляются к Каракасу под шквальным огнем зенитных установок. Официальные источники пока хранят молчание относительно того, каковы истинные цели и насколько масштабны эти перемещения.
До этого сообщалось, что в районе президентского дворца в Каракасе были слышны выстрелы и взрывы. По сообщениям очевидцев, в направлении правительственного квартала проследовала колонна транспортных средств, включая бронетехнику.
