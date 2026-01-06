Ричмонд
Президент Бразилии и Трамп обсудят пути стабилизации в Венесуэле

Лидер Бразилии Лула да Силва планирует в скором времени связаться по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Основной темой беседы станет поддержание стабильности в Венесуэле, особенно в свете недавнего задержания американскими военными Николаса Мадуро, которого Бразилия считает законным главой Боливарианской Республики.

Как передаёт O Globo со ссылкой на дипломатические источники, Лула да Силва подчеркнет важность сохранения общественной и политической стабильности в Венесуэле, а также выразит обеспокоенность пограничной ситуацией.

«На сегодняшний день порядок внутри Венесуэлы сохраняется, но ситуация по-прежнему нестабильна и может выйти из-под контроля», — заявил неназванный собеседник издания.

Тем временем вице-президент Венесуэлы Делси Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности главы государства. Напомним, 3 января Николас Мадуро был задержан американскими военными в Каракасе и переправлен в США. Ему предъявлены обвинения в наркоторговле со стороны американского правосудия. Следующее заседание по делу Мадуро назначено на 17 марта.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

