Хегсет: в операции по захвату Мадуро участвовали около 200 человек

По его утверждению, операция проходила в центре Каракаса при поддержке правоохранительных структур и завершилась задержанием лица, разыскиваемого американским правосудием. При этом, как отмечалось, в ходе действий не было допущено потерь среди граждан США.
Также подчеркивалось, что проведенная операция рассматривается Вашингтоном как часть более широкой стратегии, направленной на восстановление политики сдерживания на международной арене.
Напомним, 3 января американские военные провели операцию в Каракасе и других венесуэльских городах. Они совершили нападение на военные и гражданские объекты в республике, захватив президента страны Николаса Мадуро вместе с его супругой.