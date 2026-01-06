Ричмонд
Хегсет: в операции по захвату Мадуро участвовали около 200 человек

В наземной фазе операции по захвату Николаса Мадуро были задействованы около 200 человек.

Источник: Аргументы и факты

В наземной фазе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро были задействованы около 200 человек. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя действия американской стороны.

По его утверждению, операция проходила в центре Каракаса при поддержке правоохранительных структур и завершилась задержанием лица, разыскиваемого американским правосудием. При этом, как отмечалось, в ходе действий не было допущено потерь среди граждан США.

Также подчеркивалось, что проведенная операция рассматривается Вашингтоном как часть более широкой стратегии, направленной на восстановление политики сдерживания на международной арене.

Напомним, 3 января американские военные провели операцию в Каракасе и других венесуэльских городах. Они совершили нападение на военные и гражданские объекты в республике, захватив президента страны Николаса Мадуро вместе с его супругой.

Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
