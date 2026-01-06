Си Цзиньпин встретился с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в Пекине

По данным Reuters, в южнокорейской делегации вошли более 200 бизнесменов, включая председателя правления Samsung Electronics Джея Й. Ли, председателя правления SK Group Чей Тэ Вона и исполнительного председателя Hyundai Motor Group Юйсун Чунга. По информации Минторга Южной Кореи, компании двух стран подписали девять соглашений о сотрудничестве, — в частности, названы Alibaba International, Lenovo и южнокорейский ритейлер Shinsegae. На межгосударственном уровне подписано 15 соглашений, в том числе документы о технологиях, интеллектуальной собственности и сотрудничестве в области транспорта.