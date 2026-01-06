Ричмонд
Си Цзиньпин встретился с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин принял в понедельник в Пекине президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы мировой политики и экономики, заключили несколько соглашений. Это была вторая встреча Си Цзиньпина с Ли Чжэ Мёном за два месяца.

Источник: Reuters

Как сообщает агентство «Синьхуа», глава КНР напомнил коллеге, что более 80 лет назад народы двух стран победили японский милитаризм. Он призвал объединить усилия, чтобы отстоять итоги Второй мировой войны и защитить мир и стабильность в регионе. «Обе страны должны твердо стоять на правильной стороне истории и делать правильный стратегический выбор», — приводит агентство его слова.

По данным Reuters, в южнокорейской делегации вошли более 200 бизнесменов, включая председателя правления Samsung Electronics Джея Й. Ли, председателя правления SK Group Чей Тэ Вона и исполнительного председателя Hyundai Motor Group Юйсун Чунга. По информации Минторга Южной Кореи, компании двух стран подписали девять соглашений о сотрудничестве, — в частности, названы Alibaba International, Lenovo и южнокорейский ритейлер Shinsegae. На межгосударственном уровне подписано 15 соглашений, в том числе документы о технологиях, интеллектуальной собственности и сотрудничестве в области транспорта.

Ли Чжэ Мён выразил благодарность за сохранение исторических объектов в Китае, связанных с движением за независимость Кореи. Он подчеркнул, что Южная Корея уважает коренные интересы КНР и строго придерживается «принципа одного Китая».

