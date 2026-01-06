Белый дом поставил под сомнение право Дании на контроль над Гренландией

Миллер заявил, что для обеспечения безопасности в Арктике и защиты интересов НАТО Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов. На просьбу телеканала исключить военные действия для присоединения он ответил, что такие меры, вероятно, не понадобились бы, учитывая малочисленность населения острова, которое составляет около 30 тысяч человек.