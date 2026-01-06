Ричмонд
Белый дом поставил под сомнение право Дании на контроль над Гренландией

Заместитель главы администрации президента США Стивен Миллер в интервью CNN поставил под сомнение правомочность контроля Дании над Гренландией. Он задался вопросом, на каком основании Копенгаген предъявляет территориальные претензии на остров и почему он считается датской колонией.

Миллер заявил, что для обеспечения безопасности в Арктике и защиты интересов НАТО Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов. На просьбу телеканала исключить военные действия для присоединения он ответил, что такие меры, вероятно, не понадобились бы, учитывая малочисленность населения острова, которое составляет около 30 тысяч человек.

Ранее супруга заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера, Кэти Миллер, опубликовала провокационное изображение карты Гренландии, раскрашенной в цвета флага США. Публикация была сопровождена краткой подписью «скоро». Посол Дании Йеспер Меллер Серенсен заявил, что США, Гренландия и Дания являются близкими союзниками и должны продолжать сотрудничество в области безопасности, подчеркнув, что Гренландия уже входит в НАТО.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

