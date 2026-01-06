Помощник Жириновского обнародовал прогноз политика об окончании СВО

«Президент РФ Владимир Владимирович часто говорит, дело не в скорости, а в том, чтобы людей сохранить и не ставить задачи, которые в определенный момент времени могут потребовать дополнительных ресурсов. Поэтому здесь, конечно, сроки Владимир Вольфович не озвучивал. Как и в любой задаче, важен итоговый результат», — поделился собеседник издания.