Помощник Жириновского обнародовал прогноз политика об окончании СВО

Бывший помощник покойного лидера ЛДПР и экс-депутат Госдумы Василий Власов рассказал aif.ru, какой прогноз Владимир Жириновский давал по специальной военной операции на Украине.
«Что касается прогнозов касательно развития ситуации, связанной со специальной военной операцией и конфликта на Украине, Владимир Вольфович всегда и везде говорил про успешную победу России. Будем надеяться, что так и будет», — сказал Власов.
При этом политик в своих прогнозах не называл конкретную дату окончания СВО, отметил собеседник издания.
«Президент РФ Владимир Владимирович часто говорит, дело не в скорости, а в том, чтобы людей сохранить и не ставить задачи, которые в определенный момент времени могут потребовать дополнительных ресурсов. Поэтому здесь, конечно, сроки Владимир Вольфович не озвучивал. Как и в любой задаче, важен итоговый результат», — поделился собеседник издания.
Власов добавил, что Жириновский был очень важным, серьезным государственником и политическим деятелем, который всегда во главу угла ставил интересы России.
Ранее Власов объяснил aif.ru, как Жириновскому удавалось предсказывать события в мире с такой невероятной точностью. В 2020 году политик, в частности, озвучил прогноз о конфликте США и Венесуэлы.