Белый дом: реальный мир управляется «силой и мощью»

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер высказал мнение, что устройство современного мира определяется прежде всего силой и мощью. По его словам, именно эти факторы играют ключевую роль в международных отношениях.
Он отметил, что рассуждения о дипломатических нормах и международных правилах не всегда отражают реальное положение дел. В действительности, как подчеркнул Миллер, глобальная политика подчиняется жестким и неизменным закономерностям.
Такую позицию представитель Белого дома озвучил в ходе интервью американскому телеканалу CNN, комментируя вопрос о том, кто в настоящий момент может считаться фактическим главой Боливарианской Республики Венесуэла.
Ранее сообщалось, что новый состав Национальной ассамблеи Венесуэлы, избранный на период с 2026 по 2031 год, официально приступил к исполнению своих полномочий в соответствии с положениями конституции страны.