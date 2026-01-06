Климов: в тюрьме США к Мадуро применят физические и психологические методы

Эксперт в беседе с aif.ru напомнил, что американские специалисты обладают нужными знаниями и инструментами для воздействия на заключенных.
«Не хочу делать прогнозы, но я лично общался с теми, кто прошел через тяжелые испытания в американских тюрьмах. Специалисты, которые работают там с заключенными, владеют мощным инструментарием психологического и физического давления», — сказал Климов.
Ранее Климов отметил, что Мадуро ведет себя стойко в той ситуации, в которой он сегодня оказался.
Напомним, 3 января 2026 года ВС США провели операцию в центре столицы Венесуэлы. Они захватили главу страны Николаса Мадуро и его жену, Силию Флорес, их доставили в Нью-Йорк, где планируют предать американскому суду. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы берут на себя управление Венесуэлой на переходный период, не уточнив его продолжительность.
Трамп также пообещал временной главе Венесуэлы Родригес «ситуацию хуже, чем у Мадуро».
По данным Генеральной прокуратуры США, Мадуро обвиняется в наркотерроризме, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении автоматов и взрывных устройств.
Судебное разбирательство будет проходить в Федеральном суде Южного округа Нью-Йорка. Первое заседание начнется 5 января в 12:00 по EST (5 января в 20:00 мск).
По данным СМИ, Мадуро содержится в Центре временного содержания (Metropolitan Detention Center) в Бруклине. Это федеральное исправительное учреждение с усиленным режимом безопасности.