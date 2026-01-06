Ричмонд
Полиция Венесуэлы разыскивает пособников США, причастных к атаке 3 января

Полиция Венесуэлы получила распоряжение выявить и задержать всех, кто имеет отношение к атаке, осуществлённой США. Затем эти лица будут переданы суду для рассмотрения их уголовных дел. Соответствующий декрет был опубликован на государственном портале.

Источник: Life.ru

«Национальная, региональная, муниципальная полиция обязаны незамедлительно начать поиск и задержание на всей территории страны любого лица, причастного к содействию или поддержке вооруженного нападения США на территорию республики», — говорится в сообщении.

Тем временем вице-президент Венесуэлы Делси Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности главы государства. Напомним, 3 января Николас Мадуро был задержан американскими военными в Каракасе и переправлен в США. Ему предъявлены обвинения в наркоторговле со стороны американского правосудия. Следующее заседание по делу Мадуро назначено на 17 марта.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

