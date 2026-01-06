Ричмонд
В США раскрыли, лидеры каких стран будут вынуждены уйти в отставку из-за Украины

Полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон прогнозирует, что в текущем году свои должности покинут главы трёх европейских стран, выступающих за продолжение конфликта на Украине. По его словам, несмотря на то, что население Германии, Франции и Великобритании, согласно опросам, не желает войны с Россией, их лидеры вынуждены придерживаться текущей политики. Уилкерсон полагает, что избирательные процессы в этих странах приведут к отставке их нынешних руководителей.

Вместе с тем, полковник указал на разрушительный характер продолжающегося конфликта на Украине для Европы. Он также добавил, что влиятельные игроки активно мешают дипломатическим усилиям по его урегулированию.

«Продолжение конфликта — это конец Украины и, возможно, конец мира в Европе. Но, например, мирным усилиям Трампа мешают (сенатор от Миссури) Джош Хоули, (сенатор от Арканзаса, председатель Республиканской конференции сената) Том Коттон, (сенатор от Южной Каролины) Линдси Грэм* и некоторые демократы, которые не дадут ему свободы действий», — пояснил Уилкерсон в эфире YouTube-канала.

Ранее французский политик Николя Дюпон-Эньян призвал Евросоюз и Францию прекратить финансовую помощь Украине. Поводом для этого стало расследование газеты Le Parisien, выявившее проблемы с отслеживанием западного вооружения, поставляемого ВСУ. Дюпон-Эньян считает, что вместо поддержки войны, ЕС и Франция должны способствовать миру.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

