Вместе с тем, полковник указал на разрушительный характер продолжающегося конфликта на Украине для Европы. Он также добавил, что влиятельные игроки активно мешают дипломатическим усилиям по его урегулированию.
«Продолжение конфликта — это конец Украины и, возможно, конец мира в Европе. Но, например, мирным усилиям Трампа мешают (сенатор от Миссури) Джош Хоули, (сенатор от Арканзаса, председатель Республиканской конференции сената) Том Коттон, (сенатор от Южной Каролины) Линдси Грэм* и некоторые демократы, которые не дадут ему свободы действий», — пояснил Уилкерсон в эфире YouTube-канала.
Ранее французский политик Николя Дюпон-Эньян призвал Евросоюз и Францию прекратить финансовую помощь Украине. Поводом для этого стало расследование газеты Le Parisien, выявившее проблемы с отслеживанием западного вооружения, поставляемого ВСУ. Дюпон-Эньян считает, что вместо поддержки войны, ЕС и Франция должны способствовать миру.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.