Полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон прогнозирует, что в текущем году свои должности покинут главы трёх европейских стран, выступающих за продолжение конфликта на Украине. По его словам, несмотря на то, что население Германии, Франции и Великобритании, согласно опросам, не желает войны с Россией, их лидеры вынуждены придерживаться текущей политики. Уилкерсон полагает, что избирательные процессы в этих странах приведут к отставке их нынешних руководителей.