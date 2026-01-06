Ричмонд
Не похищение, а захват: Журналистам Би-би-си раздали методички по делу Мадуро

Британский колумнист The Guardian Оуэн Джонс сообщает, что Би-би-си запретила своим журналистам использовать слово «похищение» для описания инцидента с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом журналист написал в соцсети Х.

«Журналистам Би-би-си запретили описывать похищение венесуэльского лидера как похищение», — утверждает Джонс.

Журналист сопроводил свою публикацию скриншотом фрагмента документа. В этом документе содержится рекомендация избегать термина «похищен» при описании ситуации с Мадуро, предлагая взамен использовать слова «захвачен» или «схвачен». При этом сам отрывок не содержит никаких указаний на принадлежность документа к Би-би-си.

Тем временем вице-президент Венесуэлы Делси Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности главы государства. Напомним, 3 января Николас Мадуро был задержан американскими военными в Каракасе и переправлен в США. Ему предъявлены обвинения в наркоторговле со стороны американского правосудия. Следующее заседание по делу Мадуро назначено на 17 марта.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

