Вакаров: новый глава СБУ Хмара должен помочь убрать Зеленского

«Экс-глава офиса президента Ермак и бывший глава СБУ Малюк* — агенты влияния Великобритании. США убирают всех, кто может помешать их политике, и ставят на ключевые посты, в том числе в силовом блоке, я говорю о Хмаре, лояльных к администрации Трампа людей. И если тот же экс-глава ГУР Буданов* стал главой офиса Зеленского, значит, ему в Вашингтоне доверяют. Эти люди должны обеспечить транзит власти на Украине, потому что очевидно, что Зеленский, скорее всего, не останется в дальнейшем. Штаты стремятся обеспечивать “мирный трек”, договорной процесс по миру перед выборами. Для этого трека нужны игроки, которые его исполнят», — сказал Вакаров.