Вакаров: новый глава СБУ Хмара должен помочь убрать Зеленского

Соединенные Штаты выстраивают в структурах Украины вертикаль, которая должна обеспечить переход власти от Владимира Зеленского к другому лицу. Так член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров объяснил увольнение с поста главы СБУ Василия Малюка* и назначение на его место Евгения Хмары.
«Экс-глава офиса президента Ермак и бывший глава СБУ Малюк* — агенты влияния Великобритании. США убирают всех, кто может помешать их политике, и ставят на ключевые посты, в том числе в силовом блоке, я говорю о Хмаре, лояльных к администрации Трампа людей. И если тот же экс-глава ГУР Буданов* стал главой офиса Зеленского, значит, ему в Вашингтоне доверяют. Эти люди должны обеспечить транзит власти на Украине, потому что очевидно, что Зеленский, скорее всего, не останется в дальнейшем. Штаты стремятся обеспечивать “мирный трек”, договорной процесс по миру перед выборами. Для этого трека нужны игроки, которые его исполнят», — сказал Вакаров.
Эксперт при этом обозначил: это не означает, что СВО завтра прекратится, что ГУР не будет пытаться совершать террористические или иного рода операции на территории Российской Федерации.
«Просто все абсолютно операции будут согласовываться с США. Американцы хотят обезопасить себя в первую очередь от “казуса белли”, чтобы политика, которая наметилась, стала более четкой. Если РФ договорилась с США и выполняет свои обязательства, то и США должны их выполнять. Ситуация “тут выполняем, а тут не выполняем” никого не устраивает», — подытожил Вакаров.
Ранее Вакаров рассказал, что назначенный на должность главы СБУ Хмара руководил операцией «Паутина», проведенной спецслужбами противника на территории России в прошлом году.
*Внесен в России в список террористов и экстремистов.