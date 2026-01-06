Трамп: и. о. главы Венесуэлы начала сотрудничать с США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес начала взаимодействие с представителями американских властей. По его словам, между сторонами выстраивается рабочее сотрудничество.
При этом глава Белого дома опроверг предположения о наличии каких-либо контактов между его администрацией и окружением Делси Родригес до момента захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он подчеркнул, что ранее никаких договоренностей или неформальных связей не существовало.
Кроме того, Трамп заявил, что в ближайшее время Соединенные Штаты примут решение относительно санкционных мер, введенных в отношении Делси Родригес. Дальнейшая судьба ограничений будет зависеть от характера и степени последующего взаимодействия с американской стороной.
Ранее сообщалось, что исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента Боливарианской Республики перед Национальной ассамблеей.