Трамп: и. о. главы Венесуэлы начала сотрудничать с США

Трамп сообщил, что исполняющая обязанности президента Венесуэлы начала сотрудничать с представителями американских властей.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп сообщил, что исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес начала взаимодействие с представителями американских властей. По его словам, между сторонами выстраивается рабочее сотрудничество.

При этом глава Белого дома опроверг предположения о наличии каких-либо контактов между его администрацией и окружением Делси Родригес до момента захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он подчеркнул, что ранее никаких договоренностей или неформальных связей не существовало.

Кроме того, Трамп заявил, что в ближайшее время Соединенные Штаты примут решение относительно санкционных мер, введенных в отношении Делси Родригес. Дальнейшая судьба ограничений будет зависеть от характера и степени последующего взаимодействия с американской стороной.

Ранее сообщалось, что исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента Боливарианской Республики перед Национальной ассамблеей.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше