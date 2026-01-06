Белый дом отрицает свою причастность к стрельбе в центре Каракаса

«Администрация пристально следит за сообщениями о стрельбе в Венесуэле. США не вовлечены (в происходящее)», — сообщил телеканалу неназванный чиновник из Белого дома.
До этого сообщалось, что в районе президентского дворца в Каракасе были слышны выстрелы и взрывы. По сообщениям очевидцев, в направлении правительственного квартала проследовала колонна транспортных средств, включая бронетехнику.
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение.