Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом отрицает свою причастность к стрельбе в центре Каракаса

В Белом доме заявили, что США не имеют никакого отношения к стрельбе, которая произошла возле президентского дворца в Каракасе. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник в администрации президента.

Источник: Life.ru

«Администрация пристально следит за сообщениями о стрельбе в Венесуэле. США не вовлечены (в происходящее)», — сообщил телеканалу неназванный чиновник из Белого дома.

До этого сообщалось, что в районе президентского дворца в Каракасе были слышны выстрелы и взрывы. По сообщениям очевидцев, в направлении правительственного квартала проследовала колонна транспортных средств, включая бронетехнику.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше