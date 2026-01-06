Ричмонд
Трамп заявил о готовности отправить войска в Венесуэлу

Трамп заявил, что США готовы направить войска в Венесуэлу в случае необходимости.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп после захвата американскими силами лидера Венесуэлы Николаса Мадуро заявил о готовности направить войска в страну.

Глава Белого дома дал понять, что подобный сценарий рассматривался заранее и соответствующие действия не стали бы неожиданностью. По его позиции, Соединенные Штаты изначально допускали развитие событий с применением военной силы.

Также отмечается, что, по оценке американского руководства, подразделения США теоретически могли быть повторно направлены в Венесуэлу уже в ближайшее время. Такая возможность продолжает рассматриваться в рамках текущей политики администрации.

Напомним, 3 января американские военные провели операцию в Каракасе и других венесуэльских городах. Они совершили нападение на военные и гражданские объекты в республике, захватив президента страны Николаса Мадуро вместе с его супругой.

