Мадуро в американской тюрьме могут оставить без прогулок

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро могут лишить прогулок в американском СИЗО, рассказал aif.ru правозащитник Иван Мельников.
Мадуро сейчас находится в Центре временного содержания (Metropolitan Detention Center) в Бруклине. Это федеральное исправительное учреждение с усиленным режимом безопасности.
«Теоретически для находящихся там лиц предусмотрены прогулки, но есть нюансы. Учитывая статус конкретного человека и меры по его охране, его могут не выводить на улицу вообще. В таких условиях человек может постоянно находиться в одиночной камере размером примерно 2 на 2,5 метра. Дело в том, что прогулочные дворики там, в отличие от наших, обычно общие. Соответственно, из соображений безопасности Мадуро вряд ли выпустят в общий периметр. Поэтому я полагаю, что существует большая вероятность того, что прогулок у президента Венесуэлы практически не будет», — сказал Мельников.
Правозащитник также добавил, что в душ арестантов выводят раз в неделю.
«Здесь тоже есть свои особенности: человека могут вывести в душ либо в составе группы, либо отдельно. Я думаю, что в данном случае Мадуро наверняка будут содержать и выводить изолированно, так как любой инцидент с его участием обернется международным скандалом», — подытожил Мельников.
Ранее Мельников подробно описал СИЗО, где сейчас содержится Мадуро и его супруга Силия Флорес.
Напомним, 3 января 2026 года ВС США провели операцию в Каракасе. Они захватили главу страны Николаса Мадуро и его жену, Силию Флорес, их доставили в Нью-Йорк, где планируют предать американскому суду. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы берут на себя управление Венесуэлой на переходный период, не уточнив его продолжительность.
Ранее Трамп пообещал временной главе Венесуэлы Родригес «ситуацию хуже, чем у Мадуро».
По данным Генеральной прокуратуры США, Мадуро обвиняется в наркотерроризме, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении автоматов и взрывных устройств.
Судебное разбирательство будет проходить в Федеральном суде Южного округа Нью-Йорка.