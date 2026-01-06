The Economist сообщил о разработке США проекта сделки по Гренландии

The Economist отмечает, что политика администрации Трампа в отношении Гренландии преследует две цели — усилить разногласия между властями Дании и острова и попытаться заключить сделку напрямую с местными властями. Издание также напомнило, что на Гренландии уже размещена американская военная база, а значительное увеличение числа войск потребует согласия Копенгагена.