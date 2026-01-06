The Economist сообщил о разработке США проекта сделки по Гренландии

По информации СМИ, американские чиновники предлагают заключить Договор о свободной ассоциации, аналогичный соглашениям США с Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау. В рамках таких договоров США предоставляют финансовую поддержку странам, а те передают решение вопросов обороны при сохранении внутреннего самоуправления.
The Economist отмечает, что политика администрации Трампа в отношении Гренландии преследует две цели — усилить разногласия между властями Дании и острова и попытаться заключить сделку напрямую с местными властями. Издание также напомнило, что на Гренландии уже размещена американская военная база, а значительное увеличение числа войск потребует согласия Копенгагена.
Власти Гренландии отвергли попытки прямых переговоров с США.
Ранее в этот день сообщалось, что США могут усилить влияние на Гренландию в ближайшие месяцы. По данным издания Politico, это связано с предстоящими промежуточными выборами в конгресс США и годовщиной независимости страны.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о недопустимости любых попыток США аннексировать остров.