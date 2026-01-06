Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Economist сообщил о разработке США проекта сделки по Гренландии

Администрация президента США Дональда Трампа работает над проектом договора с Гренландией, который может повысить уровень жизни населения острова. Об этом 5 января сообщил журнал The Economist.

Источник: AP 2024

По информации СМИ, американские чиновники предлагают заключить Договор о свободной ассоциации, аналогичный соглашениям США с Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау. В рамках таких договоров США предоставляют финансовую поддержку странам, а те передают решение вопросов обороны при сохранении внутреннего самоуправления.

The Economist отмечает, что политика администрации Трампа в отношении Гренландии преследует две цели — усилить разногласия между властями Дании и острова и попытаться заключить сделку напрямую с местными властями. Издание также напомнило, что на Гренландии уже размещена американская военная база, а значительное увеличение числа войск потребует согласия Копенгагена.

Власти Гренландии отвергли попытки прямых переговоров с США.

Ранее в этот день сообщалось, что США могут усилить влияние на Гренландию в ближайшие месяцы. По данным издания Politico, это связано с предстоящими промежуточными выборами в конгресс США и годовщиной независимости страны.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о недопустимости любых попыток США аннексировать остров.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше