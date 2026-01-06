Оппозиционерка Мачадо намерена в ближайшее время вернуться в Венесуэлу

«Я планирую вернуться в Венесуэлу как можно скорее», — сказала оппозиционерка.
Мачадо уехала из Венесуэлы в прошлом году, чтобы в декабре получить в Осло премию мира. Однако она не успела на церемонию, и награду приняла её дочь. Её текущее местонахождение неизвестно.
Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил скептицизм относительно политических перспектив Марии Корине Мачадо. На пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго республиканец заявил, что не видит в ней фигуру, способную возглавить страну.
Тем временем вице-президент Венесуэлы Делси Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности главы государства. Напомним, 3 января Николас Мадуро был задержан американскими военными в Каракасе и переправлен в США. Ему предъявлены обвинения в наркоторговле со стороны американского правосудия. Следующее заседание по делу Мадуро назначено на 17 марта.
