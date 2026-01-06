Ричмонд
Оппозиционерка Мачадо намерена в ближайшее время вернуться в Венесуэлу

Оппозиционный политик и нобелевский лауреат Мария Корина Мачадо намерена в ближайшее время вернуться в Венесуэлу. Об этом она сообщила в эфире телеканала Fox News.

Источник: Life.ru

«Я планирую вернуться в Венесуэлу как можно скорее», — сказала оппозиционерка.

Мачадо уехала из Венесуэлы в прошлом году, чтобы в декабре получить в Осло премию мира. Однако она не успела на церемонию, и награду приняла её дочь. Её текущее местонахождение неизвестно.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил скептицизм относительно политических перспектив Марии Корине Мачадо. На пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго республиканец заявил, что не видит в ней фигуру, способную возглавить страну.

Тем временем вице-президент Венесуэлы Делси Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности главы государства. Напомним, 3 января Николас Мадуро был задержан американскими военными в Каракасе и переправлен в США. Ему предъявлены обвинения в наркоторговле со стороны американского правосудия. Следующее заседание по делу Мадуро назначено на 17 марта.

Life.ru оперативно следит за событиями вокруг атаки США на Венесуэлу и судьбой президента Николаса Мадуро, публикуя важнейшую информацию по данной теме в соответствующем разделе.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше