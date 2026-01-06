Ричмонд
Власти Венесуэлы заявили, что ситуация в Каракасе находится под контролем

Агентство AFP передаёт, что ситуация в венесуэльской столице находится под контролем правительства. Эта информация была получена от источника, имеющего тесные связи с властями республики.

Источник: Life.ru

Несмотря на сообщения о стрельбе в районе президентского дворца, власти утверждают, что контроль над ситуацией в городе сохранён. По некоторым данным местных СМИ, президентская гвардия открыла огонь по неопознанным летательным аппаратам, которые, возможно, принадлежали вооружённым силам Венесуэлы.

До этого сообщалось, что в районе президентского дворца в Каракасе были слышны выстрелы и взрывы. По сообщениям очевидцев, в направлении правительственного квартала проследовала колонна транспортных средств, включая бронетехнику.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше