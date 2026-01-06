Власти Венесуэлы заявили, что ситуация в Каракасе находится под контролем

Несмотря на сообщения о стрельбе в районе президентского дворца, власти утверждают, что контроль над ситуацией в городе сохранён. По некоторым данным местных СМИ, президентская гвардия открыла огонь по неопознанным летательным аппаратам, которые, возможно, принадлежали вооружённым силам Венесуэлы.
До этого сообщалось, что в районе президентского дворца в Каракасе были слышны выстрелы и взрывы. По сообщениям очевидцев, в направлении правительственного квартала проследовала колонна транспортных средств, включая бронетехнику.
