В Белом доме усомнились в законности контроля Дании над Гренландией

Законность владения Данией Гренландией вызывает сомнения, заявил советник Белого дома по внутренней безопасности Стивен Миллер в интервью CNN.
«Реальный вопрос в том, по какому праву Дания получила контроль над Гренландией? На чем основаны их территориальные претензии? На чем основано то, что Гренландия — это колония Дании?», — задался вопросами представитель американской администрации.
По словам Миллера, остров должен войти в состав США, что позволит Вашингтону обеспечить безопасность Арктического региона и защитить интересы Североатлантического альянса.
В CNN также попросили советника оценить вариант проведения Соединёнными Штатами военных операций для присоединения Гренландии. Представитель Белого дома в ответ выразил мнение, что такие действия якобы не потребуются, поскольку на острове проживают всего 30 тысяч человек.
Ранее его супруга Кэти Миллер опубликовала изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета флага США. Возле иллюстрации она оставила надпись «скоро».
Напомним, 4 января американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты будут беспокоиться о Гренландии через два месяца. Он попросил отложить этот вопрос на 20 дней.
Ветеран разведки Корпуса морской пехоты США и экс-инспектор ООН по оружию массового поражения в Ираке Скотт Риттер заявил, что Гренландия необходима главе Белого дома для выхода из Североатлантического альянсам и разрыва отношений с Европейским Союзом.