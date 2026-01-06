Ричмонд
В Белом доме усомнились в законности контроля Дании над Гренландией

Советник Белого дома Миллер заявил, что Гренландию следует присоединить к США для защиты Арктики и НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Законность владения Данией Гренландией вызывает сомнения, заявил советник Белого дома по внутренней безопасности Стивен Миллер в интервью CNN.

«Реальный вопрос в том, по какому праву Дания получила контроль над Гренландией? На чем основаны их территориальные претензии? На чем основано то, что Гренландия — это колония Дании?», — задался вопросами представитель американской администрации.

По словам Миллера, остров должен войти в состав США, что позволит Вашингтону обеспечить безопасность Арктического региона и защитить интересы Североатлантического альянса.

В CNN также попросили советника оценить вариант проведения Соединёнными Штатами военных операций для присоединения Гренландии. Представитель Белого дома в ответ выразил мнение, что такие действия якобы не потребуются, поскольку на острове проживают всего 30 тысяч человек.

Ранее его супруга Кэти Миллер опубликовала изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета флага США. Возле иллюстрации она оставила надпись «скоро».

Напомним, 4 января американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты будут беспокоиться о Гренландии через два месяца. Он попросил отложить этот вопрос на 20 дней.

Ветеран разведки Корпуса морской пехоты США и экс-инспектор ООН по оружию массового поражения в Ираке Скотт Риттер заявил, что Гренландия необходима главе Белого дома для выхода из Североатлантического альянсам и разрыва отношений с Европейским Союзом.

