NBC News: в США заявили, что не имеют отношения к стрельбе в Каракасе

В Белом доме заявили, что не имеют отношения к стрельбе в Каракасе, но внимательно следят за развитием ситуации.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты внимательно отслеживают поступающую информацию о стрельбе, произошедшей в понедельник вблизи президентского дворца в Каракасе. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным собеседников издания, представители Вашингтона следят за развитием ситуации и анализируют поступающие сообщения о произошедшем инциденте в столице Венесуэлы. При этом подчеркивается, что американская сторона не участвовала в этих событиях.

Источники телеканала отмечают, что администрация США дистанцируется от случившегося и отвергает любые предположения о своей причастности к стрельбе.

Ранее президент США Дональд Трамп после захвата американскими силами лидера Венесуэлы Николаса Мадуро заявил о готовности направить войска в страну.

