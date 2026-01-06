NBC News: в США заявили, что не имеют отношения к стрельбе в Каракасе

Соединенные Штаты внимательно отслеживают поступающую информацию о стрельбе, произошедшей в понедельник вблизи президентского дворца в Каракасе. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в американской администрации.
По данным собеседников издания, представители Вашингтона следят за развитием ситуации и анализируют поступающие сообщения о произошедшем инциденте в столице Венесуэлы. При этом подчеркивается, что американская сторона не участвовала в этих событиях.
Источники телеканала отмечают, что администрация США дистанцируется от случившегося и отвергает любые предположения о своей причастности к стрельбе.
Ранее президент США Дональд Трамп после захвата американскими силами лидера Венесуэлы Николаса Мадуро заявил о готовности направить войска в страну.