Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В правительстве ФРГ обеспокоились из-за слов Медведева о захвате Мерца

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Правительство ФРГ приняло к сведению слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который заявил, что после событий в Венесуэле вполне может представить себе подобную операцию захвата в отношении лидеров и других стран, в том числе канцлера Фридриха Мерца.

Источник: Reuters

«Мы, конечно, приняли к сведению эти высказывания», — заявил журналистам на брифинге представитель кабмина ФРГ Себастьян Хилле.

«Как вы знаете, канцлер хорошо и надежно защищен», — добавил Хилле, напомнив, что ответственность за охрану Мерца лежит на Федеральном ведомстве по уголовным делам.

4 января Медведев, отвечая на вопросы ТАСС, отметил, что после событий в Венесуэле вполне может представить операцию захвата в отношении лидеров и других стран, в том числе Мерца. «Похищение того же неонациста Мерца может стать отличным сюжетным поворотом в этом карнавальном сериале. Тут уже мало что может удивить. Доля реалистичности есть и в таком сценарии. Его как раз есть за что преследовать даже в Германии. Потому не жалко будет. Тем более, что бюргеры страдают ни за что», — сказал он.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше