«Мы, конечно, приняли к сведению эти высказывания», — заявил журналистам на брифинге представитель кабмина ФРГ Себастьян Хилле.
«Как вы знаете, канцлер хорошо и надежно защищен», — добавил Хилле, напомнив, что ответственность за охрану Мерца лежит на Федеральном ведомстве по уголовным делам.
4 января Медведев, отвечая на вопросы ТАСС, отметил, что после событий в Венесуэле вполне может представить операцию захвата в отношении лидеров и других стран, в том числе Мерца. «Похищение того же неонациста Мерца может стать отличным сюжетным поворотом в этом карнавальном сериале. Тут уже мало что может удивить. Доля реалистичности есть и в таком сценарии. Его как раз есть за что преследовать даже в Германии. Потому не жалко будет. Тем более, что бюргеры страдают ни за что», — сказал он.
3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.