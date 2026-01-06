Риттер заявил, что европейские страны обрушили свою экономику, приняв закон о полном отказе от российской энергетики, и сравнил это с решением голодающего человека разорвать все связи с фермами. Он также отметил, что Россия за последние годы проделала значительную работу над ошибками и стала независимой, в то время как западные державы не претерпели такой трансформации.
В заключение Риттер заявил, что теперь России не нужна Европа, а вот Европа очень нуждается в России. Он констатировал, что НАТО потерпело неудачу по всем направлениям и фактически распалось, оставив европейские страны «обречёнными» и «купившими билет на “Титаник”.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин резко отреагировал на слова генсека НАТО Марка Рютте о подготовке альянса к войне с Россией. Президент напомнил, что в новой стратегии национальной безопасности США Россия не указана в числе врагов.
