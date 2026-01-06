Риттер заявил, что европейские страны обрушили свою экономику, приняв закон о полном отказе от российской энергетики, и сравнил это с решением голодающего человека разорвать все связи с фермами. Он также отметил, что Россия за последние годы проделала значительную работу над ошибками и стала независимой, в то время как западные державы не претерпели такой трансформации.