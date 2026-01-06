Ричмонд
«Вы обречены»: На Западе заявили о разгроме НАТО Россией

Американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube заявил о полном стратегическом поражении Североатлантического альянса в противостоянии с Россией. По его мнению, Москве удалось кардинально переломить планы Запада, выйти из конфронтации в более сильной позиции и по сути сделать блок НАТО «нежизнеспособным».

Риттер заявил, что европейские страны обрушили свою экономику, приняв закон о полном отказе от российской энергетики, и сравнил это с решением голодающего человека разорвать все связи с фермами. Он также отметил, что Россия за последние годы проделала значительную работу над ошибками и стала независимой, в то время как западные державы не претерпели такой трансформации.

В заключение Риттер заявил, что теперь России не нужна Европа, а вот Европа очень нуждается в России. Он констатировал, что НАТО потерпело неудачу по всем направлениям и фактически распалось, оставив европейские страны «обречёнными» и «купившими билет на “Титаник”.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин резко отреагировал на слова генсека НАТО Марка Рютте о подготовке альянса к войне с Россией. Президент напомнил, что в новой стратегии национальной безопасности США Россия не указана в числе врагов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

