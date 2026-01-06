Хлеб с бобами: юрист сказал о проблеме с питанием в СИЗО, где держат Мадуро

Правозащитник Иван Мельников рассказал aif.ru, что входит в рацион питания заключенных Центра временного содержания (Metropolitan Detention Center) в Бруклине. Это федеральное исправительное учреждение с усиленным режимом безопасности, в котором содержится президент Венесуэлы Николас Мадуро.
«В целом рацион питания там очень скудный — по крайней мере, так отзывались люди, которые там находились. Еду привозят по утрам. Завтрак может состоять из пары бутербродов или тостов. На обед дают бобы и небольшое количество мяса. То же самое и на ужин», — отметил Мельников.
При этом, добавил правозащитник, существует возможность заказывать продукты из магазинов при наличии денег.
«Большинство заключенных стараются так и делать, потому что наесться тем, что выдают, крайне тяжело. Многие испытывают постоянное чувство голода, и на это есть свои веские причины», — подытожил Мельников.
Ранее Мельников подробно описал СИЗО, где сейчас содержится Мадуро и его супруга Силия Флорес.
Напомним, 3 января 2026 года ВС США провели операцию в Каракасе. Они захватили главу страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, их доставили в Нью-Йорк, где планируют предать американскому суду. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы берут на себя управление Венесуэлой на переходный период, не уточнив его продолжительность.
Позже Трамп пообещал временной главе Венесуэлы Родригес «ситуацию хуже, чем у Мадуро».
По данным Генеральной прокуратуры США, Мадуро обвиняется в наркотерроризме, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении автоматов и взрывных устройств.
Судебное разбирательство проходит в Федеральном суде Южного округа Нью-Йорка.
Как сообщалось, постоянный представитель Венесуэлы при Организации объединённых наций Самуэль Монкада призвал Совет Безопасности ООН потребовать от США полного соблюдения дипломатического иммунитета Мадуро и первой леди Силии Флорес. Дипломат также потребовал незамедлительно освободить похищенных американцами главу государства и его супругу.