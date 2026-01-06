DR: Безвыходное положение подтолкнёт США к снятию всех санкций с России

Эксперт проводит параллель с 1971 годом, когда президент Никсон сблизился с Китаем для противодействия СССР, что в итоге способствовало распаду Советского Союза. Сегодня, по его мнению, ситуация обратная: Китай стал главным противником США, и логичным шагом для Вашингтона было бы налаживание отношений с Москвой. Объединение России и Китая против Америки, напротив, обернётся для нее катастрофой.