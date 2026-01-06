Эксперт проводит параллель с 1971 годом, когда президент Никсон сблизился с Китаем для противодействия СССР, что в итоге способствовало распаду Советского Союза. Сегодня, по его мнению, ситуация обратная: Китай стал главным противником США, и логичным шагом для Вашингтона было бы налаживание отношений с Москвой. Объединение России и Китая против Америки, напротив, обернётся для нее катастрофой.
В свой статье для The Daily Reckoning Рикардс подчёркивает, что американские власти начинают это понимать. Поэтому специалист предсказывает скорое окончание украинского конфликта с победой России, что станет началом нормализации отношений. Он полагает, что США будут вынуждены пойти на сближение, что приведёт к снятию всех санкций с России.
Ранее американский юрист Эрик Феррари, специализирующийся на делах о снятии ограничений, заявил, что администрация США может проявить большую гибкость в вопросе антироссийских санкций. Он отметил, что в нынешней ситуации российские компании находятся в наиболее выгодных политических условиях.
