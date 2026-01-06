ЦРУ назвало Трампу кандидатов на руководство Венесуэлой после Мадуро

Эксперты по Латинской Америке ранее предупреждали, в том числе и во время первого срока Трампа, что свержение Мадуро без «достойной замены» может привести к усилению преступных групп, что, в свою очередь, выльется в к кризис безопасности в стране. Профессор Тулейнского университета Дэвид Смилт назвал «магическим реализмом» возможность прихода к власти Мачадо. По мнению аналитика, лучший вариант — призвать Родригес инициировать выборы, но проблема заключается в том, что, похоже, «никто в США активно не участвует в переговорах».