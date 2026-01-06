Трамп может попытаться заключить сделку с Гренландией в обход Дании

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает для Гренландии Договор о свободной ассоциации, аналогичный соглашениям с некоторыми тихоокеанскими островными государствами. Согласно информации Economist, такие договоры предоставляют американским вооружённым силам исключительное право доступа к территориальным водам и воздушному пространству страны-партнёра в обмен на финансовую и экономическую помощь.