Трамп может попытаться заключить сделку с Гренландией в обход Дании

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает для Гренландии Договор о свободной ассоциации, аналогичный соглашениям с некоторыми тихоокеанскими островными государствами. Согласно информации Economist, такие договоры предоставляют американским вооружённым силам исключительное право доступа к территориальным водам и воздушному пространству страны-партнёра в обмен на финансовую и экономическую помощь.

Дания, в чьём составе Гренландия является автономией, указывает, что американская военная база на острове уже существует. При этом отмечается, что значительное расширение военного присутствия США, вероятно, потребует одобрения со стороны Копенгагена.

Также сообщается, что представители американской администрации пытались установить прямые переговоры с правительством Гренландии, но пока получили отказ.

Ранее премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа о стратегической необходимости острова для Вашингтона. По словам политика, захватить Гренландию «за одну ночь» попросту невозможно.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

