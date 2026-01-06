Уберет Зеленского: новому главе СБУ Хмаре поручили секретную миссию

«Просто все абсолютно операции будут согласовываться с США. Американцы хотят обезопасить себя в первую очередь от “казуса белли”… Если РФ договорились со Штатами и выполняют свои обязательства, то и США должны их выполнять. Ситуация “тут выполняем, а тут не выполняем” никого не устраивает», — сказал Вакаров.