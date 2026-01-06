Уберет Зеленского: новому главе СБУ Хмаре поручили секретную миссию

В украинских силовых структурах происходит тихая революция, которая, по мнению экспертов, может кардинально изменить расклады власти в Киеве. Отставка главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка* и назначение на его место Евгения Хмары — это не просто кадровая ротация. Как заявил в эксклюзивном комментарии для aif.ru политолог, член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров, за этими перестановками стоит четкий стратегический расчет Вашингтона.
Операция «Паутина» как черная метка нового главы СБУ.
Ключевой фигурой в этой истории становится новый руководитель СБУ Евгений Хмара. По словам Вакарова, это далеко не рядовой чиновник.
«Зеленский назначил Хмару. Это человек, который в июле прошлого года руководил операцией под названием “Паутина”», — сообщил эксперт.
Эта операция, проведенная украинскими спецслужбами на территории России, стала своего рода черной меткой для Хмары, так как все организаторы и исполнители уже приговорены в России.
«Судя по подразделению, которое возглавлял Хмара (Центр спецопераций “А”), он действовал достаточно автономно. То есть это не просто начальник отдела, а руководитель специальных военных операций, отвечающий и за разработку, и за исполнение. Это была весьма самостоятельная роль», — сказал Вакаров.
При этом эксперт допустил, что в осуществлении «Паутины» Хмаре вероятно помогали британцы, однако он «не присягал “МИ-6”, в отличие от того же Василия Малюка*.
Зачистка «лондонской агентуры»: почему ушел Малюк*
Увольнение предыдущего главы СБУ Василия Малюка* Вакаров напрямую связывает с борьбой влияний между Вашингтоном и Лондоном в украинском руководстве.
«И экс-глава офиса президента Украины Ермак, и Малюк* — агенты влияния Великобритании. Поэтому сейчас Соединенные Штаты Америки убирают всех тех, кто, скажем так, не является их людьми», — заявил политолог.
Он констатировал, что идет масштабная «зачистка» лояльных Лондону кадров, чтобы расчистить место для людей, полностью подконтрольных администрации США.
Хмара как инструмент «транзита власти»: Зеленскому готовят замену?
По мнению Вакарова, назначение Хмары — часть подготовки к смене президента Украины. «Соединенные Штаты выстраивают в структурах Украины вертикаль, которая должна обеспечить переход власти от Владимира Зеленского к другому лицу», — утверждает политолог.
Новая команда, в которую, помимо Хмары в СБУ, может входить и экс-глава ГУР Кирилл Буданов* (теперь глава Офис президента), должна обеспечить управляемый процесс передачи власти.
«Эти люди должны обеспечить транзит власти на Украине, потому что очевидно, что Зеленский, скорее всего, не останется в дальнейшем. Штаты стремятся обеспечивать “мирный трек”, договорной процесс по миру перед выборами. Для этого трека нужны игроки, которые его исполнят», — пояснил Вакаров.
Контроль США.
При этом эксперт предостерегает от мысли, что смена лиц означает немедленное прекращение боевых действий или спецопераций против России. «Это не означает, что ГУР не будет пытаться совершать террористические или иного рода операции на территории Российской Федерации», — заявил он.
Суть изменений — в установлении полного американского контроля.
«Просто все абсолютно операции будут согласовываться с США. Американцы хотят обезопасить себя в первую очередь от “казуса белли”… Если РФ договорились со Штатами и выполняют свои обязательства, то и США должны их выполнять. Ситуация “тут выполняем, а тут не выполняем” никого не устраивает», — сказал Вакаров.
«Ушлепок и дуболом»: что известно о покинувшем пост Малюке.
О личности ушедшего в отставку Василия Малюка* высказался и другой политолог, Владимир Скачко.
Он назвал Малюка человеком Зеленского, а еще «костоломом, абсолютным ушлепком, жестоким, бессмысленным и беспощадным дуболомом».
Также эксперт напомнил, что глава СБУ — «спецслужбист» с огромными материальными ресурсами и, скорее всего, связями в других странах, где он мог получить возможность легализоваться.
Скачко отметил, что глава СБУ в нынешней политической обстановке «нацаревал 100 рублей» и убежит из Украины в надежде, что его никто не узнает и не найдет".. По слухам, Малюк мог контролировать теневые финансовые потоки киевского режима.
Большая игра с далеко идущими последствиями.
Назначение Евгения Хмары, «автора» операции «Паутина», главой СБУ выходит далеко за рамки обычной ротации в силовом блоке. По мнению наблюдателей, это звено в цепочке событий, ведущих к масштабной перезагрузке власти в Киеве под жестким диктантом Вашингтона. США, убрав «британское лобби» в лице Малюка и Ермака, расставляют на ключевые посты лояльных исполнителей. Их задача — не только ужесточить контроль над спецоперациями, но и в нужный момент обеспечить сценарий «транзита власти», поставив точку в эпохе Зеленского. Будет ли этот процесс мирным или спровоцирует новый виток внутренней борьбы — покажет ближайшее будущее.
*Внесен в России в список террористов и экстремистов.