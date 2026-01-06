«Приготовьтесь»: Стало известно о намёках Трампа за месяц до нападения на Венесуэлу

Согласно сведениям, полученным от источников издания, Трамп лишь косвенно упомянул о своих планах, не вдаваясь в подробности и не запрашивая у руководителей компаний их оценку потенциальных инвестиций в венесуэльские нефтяные активы, о которых он публично заявил после инцидента. Газета отмечает, что этот намёк, сделанный главой Белого дома в прошлом месяце, подчёркивает ключевую роль нефтяного фактора в его смелом и рискованном решении относительно Венесуэлы.