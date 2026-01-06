Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Приготовьтесь»: Стало известно о намёках Трампа за месяц до нападения на Венесуэлу

За месяц до атаки на Венесуэлу президент США Дональд Трамп дал понять руководителям американских нефтяных компаний о предстоящих «значительных переменах». Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники.

«Трамп приблизительно за месяц до того, как США захватили венесуэльского лидера Николаса Мадуро, передал туманное, но соблазнительное послание паре исполнительных директоров американских нефтяных компаний: “Приготовьтесь”. Трамп намекнул, что Венесуэлу ожидают большие изменения», — указано в публикации.

Согласно сведениям, полученным от источников издания, Трамп лишь косвенно упомянул о своих планах, не вдаваясь в подробности и не запрашивая у руководителей компаний их оценку потенциальных инвестиций в венесуэльские нефтяные активы, о которых он публично заявил после инцидента. Газета отмечает, что этот намёк, сделанный главой Белого дома в прошлом месяце, подчёркивает ключевую роль нефтяного фактора в его смелом и рискованном решении относительно Венесуэлы.

В настоящее время обязанности главы государства исполняет Делси Родригес. Президент США Дональд Трамп заявил, что исполняющая обязанности главы Венесуэлы начала сотрудничество с американскими официальными лицами.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше