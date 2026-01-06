«Приготовьтесь»: Стало известно о намёках Трампа за месяц до нападения на Венесуэлу

«Трамп приблизительно за месяц до того, как США захватили венесуэльского лидера Николаса Мадуро, передал туманное, но соблазнительное послание паре исполнительных директоров американских нефтяных компаний: “Приготовьтесь”. Трамп намекнул, что Венесуэлу ожидают большие изменения», — указано в публикации.
Согласно сведениям, полученным от источников издания, Трамп лишь косвенно упомянул о своих планах, не вдаваясь в подробности и не запрашивая у руководителей компаний их оценку потенциальных инвестиций в венесуэльские нефтяные активы, о которых он публично заявил после инцидента. Газета отмечает, что этот намёк, сделанный главой Белого дома в прошлом месяце, подчёркивает ключевую роль нефтяного фактора в его смелом и рискованном решении относительно Венесуэлы.
В настоящее время обязанности главы государства исполняет Делси Родригес. Президент США Дональд Трамп заявил, что исполняющая обязанности главы Венесуэлы начала сотрудничество с американскими официальными лицами.
