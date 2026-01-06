В кандалах и на бобах: как Мадуро живёт в камере 2×2 в американском СИЗО

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, захваченный американскими силами в Каракасе и доставленный в Нью-Йорк для суда, проводит дни и ночи в условиях строгой изоляции. Эксклюзивные подробности о его жизни за решёткой в Центре временного содержания (Metropolitan Detention Center) в Бруклине для aif.ru раскрыл известный правозащитник Иван Мельников. Картина, которую он описывает, показывает суровые будни одного из самых громких заключённых современности.
«Маленькие камеры размером примерно 2 на 2,5 метра».
По словам Мельникова, Мадуро содержится в федеральном исправительном учреждении с усиленным режимом безопасности.
«Раньше там существовало два следственных изолятора, и второй из них предназначался для более высокопоставленных или опасных преступников. Однако после гибели Эпштейна тот изолятор закрыли, и теперь всех переводят в Бруклинский центр содержания, где сейчас находится Мадуро. Вкратце условия СИЗО можно описать так: это маленькие камеры размером примерно 2 на 2,5 метра», — сказал Мельников.
Правозащитник констатировал: учитывая специфику и значимость такого заключенного, как президент Венесуэлы, его должны содержать в одиночке под круглосуточным наблюдением.
«Окна камер закрыты мощными решетками и специально затемнены, поэтому даже днем внутри почти ничего не видно. Обстановка в камере предельно простая: только железный унитаз, раковина и кровать. Иногда может быть небольшой столик. Всё оборудование антивандальное и намертво прикручено к полу, чтобы ничего нельзя было оторвать или сломать», — рассказал Мельников.
Лишённый света, воздуха и прогулок.
Одним из самых жёстких аспектов содержания может стать полное отсутствие прогулок.
Правозащитник поясняет: «Теоретически для находящихся там лиц предусмотрены прогулки, но есть нюансы. Учитывая статус конкретного человека и меры по его охране, его могут не выводить на улицу вообще… Дело в том, что прогулочные дворики там, в отличие от наших, обычно общие. Соответственно, из соображений безопасности Мадуро вряд ли выпустят в общий периметр. Поэтому я полагаю, что существует большая вероятность того, что прогулок у президента Венесуэлы практически не будет».
Это означает, что человек может круглосуточно находиться в тесном пространстве без доступа к свежему воздуху и естественному свету. Гигиенические процедуры также строго регламентированы: «в душ арестантов выводят раз в неделю».
И в этом случае, считает эксперт, Мадуро будут выводить изолированно, чтобы избежать любого потенциального инцидента.
«Рацион очень скудный»: бобы, тосты и чувство голода.
Питание в бруклинском центре не добавляет комфорта.
«В целом рацион питания там очень скудный — по крайней мере, так отзывались люди, которые там находились. Еду привозят по утрам. Завтрак может состоять из пары бутербродов или тостов. На обед дают бобы и небольшое количество мяса. То же самое и на ужин», — отметил Мельников.
Заключённые имеют возможность докупать еду, но это требует денег.
«Большинство заключенных стараются так и делать, потому что наесться тем, что выдают, крайне тяжело. Многие испытывают постоянное чувство голода», — констатировал правозащитник.
«Передвижение осуществляется обычно в кандалах».
Любое перемещение по тюрьме для такого заключённого сопряжено с четкими процедурами.
«Процедура оформления следующая: у заключенного забирают всю его гражданскую одежду и выдают тюремное имущество. Это нижнее белье и оранжевый комбинезон, в котором он все время будет находиться», — сказал Мельников.
Что же касается передвижений, то для особо охраняемых лиц они проходят в полном обмундировании: «помимо наручников, используются ножные кандалы и специальные поясные цепи».
Свидания, если они будут разрешены, ограничены 45 минутами раз в неделю.
Как Мадуро оказался в американской тюрьме.
Напомним, что 3 января 2026 года Вооружённые силы США провели спецоперацию в столице Венесуэлы Каракасе, в ходе которой были захвачены действующий президент страны Николас Мадуро и его супруга, глава парламента Силия Флорес. Их доставили в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил о взятии на себя управления Венесуэлой на «переходный период».
Генеральная прокуратура США предъявила Мадуро обвинения в наркотерроризме, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении автоматов и взрывных устройств. Судебный процесс проходит в Федеральном суде Южного округа Нью-Йорка. На первом заседании 5 января Мадуро не признал вины, назвав себя «порядочным человеком». Его жена Силия Флорес также не признала себя виновной.
Международный скандал и позиция Каракаса.
Действия США вызвали резкую реакцию законного правительства Венесуэлы. Постоянный представитель страны при ООН Самуэль Монкада потребовал немедленного освобождения президента и его супруги, назвав произошедшее похищением и нападением на принципы международного права. Ранее Трамп угрожал временной главе Венесуэлы (вероятно, вице-президенту Дельси Родригес) «ситуацией хуже, чем у Мадуро», что лишь подчёркивает политизированность всего дела.
Таким образом, условия содержания Николаса Мадуро в американском СИЗО выходят далеко за рамки обычной практики для обвиняемых, превращаясь в элемент серьёзного политического давления. Его жизнь сейчас ограничена тесной одиночной камерой, скудным пайком и почти полной изоляцией от внешнего мира, включая базовые человеческие потребности в движении и общении.