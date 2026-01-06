В кандалах и на бобах: как Мадуро живёт в камере 2×2 в американском СИЗО

Правозащитник поясняет: «Теоретически для находящихся там лиц предусмотрены прогулки, но есть нюансы. Учитывая статус конкретного человека и меры по его охране, его могут не выводить на улицу вообще… Дело в том, что прогулочные дворики там, в отличие от наших, обычно общие. Соответственно, из соображений безопасности Мадуро вряд ли выпустят в общий периметр. Поэтому я полагаю, что существует большая вероятность того, что прогулок у президента Венесуэлы практически не будет».