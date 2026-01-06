Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом анонсировал выступление Трампа в Конгрессе

Белый дом анонсировал, что во вторник, 6 ноября, президент США Дональд Трамп обратится с речью к членам Республиканской партии в Конгрессе. Согласно опубликованному расписанию американского лидера, выступление запланировано на 10 утра по местному времени (18:00 по московскому).

Источник: Life.ru

Событие состоится в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, ныне известном как Центр имени Кеннеди и Трампа. Дополнительно сообщается, что в 22:30 по московскому времени президент Трамп проведёт закрытую встречу в Белом доме, посвящённую его политической программе.

Ранее Трамп объявил, что в ближайшие 30 дней в Венесуэле не ожидается проведения новых выборов. Глава Белого дома также подчеркнул, что Штаты не находятся в состоянии войны с Венесуэлой, а для направления американских военнослужащих в эту страну ему не требуется согласие законодателей.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше