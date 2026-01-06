Белый дом анонсировал выступление Трампа в Конгрессе

Ранее Трамп объявил, что в ближайшие 30 дней в Венесуэле не ожидается проведения новых выборов. Глава Белого дома также подчеркнул, что Штаты не находятся в состоянии войны с Венесуэлой, а для направления американских военнослужащих в эту страну ему не требуется согласие законодателей.