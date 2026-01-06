Российский моряк, спасённый хуситами с греческого сухогруза, остаётся в Сане

По словам его матери Людмилы Галактионовой, несмотря на тяжёлую травму ноги, полученную при взрыве, и проведённые в местном госпитале четыре операции, его не эвакуировали вместе с остальными членами экипажа в начале декабря. Все остальные моряки, граждане Филиппин и Индии, были освобождены при посредничестве Омана и вывезены из страны.
Алексей Галактионов остаётся в Сане без документов, передвигается на костылях и нуждается в дальнейшем лечении. Его мать сообщила, что направляла многочисленные обращения в российские органы, включая МИД и аппарат уполномоченного по правам человека, но конкретной информации о сроках его возвращения домой семья так и не получила.
Ранее сообщалось, что экипаж сухогруза Eternity C, захваченного хуситами после нападения в Красном море, был освобождён. Напомним, греческий сухогруз Eternity C, который плавал под либерийским флагом, затонул в Красном море недалеко от берегов Йемена после атаки хуситов. В результате инцидента два члена экипажа получили серьёзные ранения, среди них один россиянин, которому оторвало ногу. Йеменские повстанцы похитили выживших членов экипажа.
