США заявили о наличии рычагов давления на правительство Венесуэлы

Американские власти обладают множеством рычагов, с помощью которых способны оказывать давление на правительство Венесуэлы, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«У нас в настоящее время есть много рычагов давления на оставшихся представителей правительства Мадуро», — сказала она в эфире телеканала Fox News.
Левитт также уточнила, что американский госсекретарь Марко Рубио ведёт постоянную переписку с властями Венесуэлы.
Напомним, 3 января американские военные провели операцию в Венесуэле, совершив атаку на военные и гражданские объекты страны. Они также захватили Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, которых доставили в США.
5 января американский лидер Дональд Трамп объявил, что исполняющая обязанности главы Венесуэлы Делси Родригес якобы начала взаимодействовать с представителями Вашингтона. Президент Соединённых Штатов добавил, между властями двух стран выстраивается рабочее сотрудничество.
Ранее советник Белого дома по внутренней безопасности, заместитель главы аппарата администрации США Стивен Миллер заявил, что устройство современного мира определяется прежде всего «силой и мощью». Он подчеркнул, что именно эти аспекты играют ключевую роль играют ключевую роль в международной политике.