Стойко держится: знакомые с Мадуро россияне рассказали о давлении в СИЗО

Чем обернется для Николаса Мадуро арест в США? Эксперты впервые раскрыли детали: психологическое давление, предательство и возможный обмен. Все подробности захвата и будущего суда над лидером Венесуэлы — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

В результате военной операции США в Каракасе 3 января 2026 года легитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и доставлены в Нью-Йорк. Это событие, напоминающее сценарий голливудского триллера, взорвало мировые новостные ленты и поставило под вопрос принципы государственного суверенитета. Что теперь ждёт венесуэльского лидера в американской тюрьме и как ему удалось сохранить стойкость? На эти вопросы отвечают российские эксперты, которые лично знакомы с Мадуро.

Испытание стойкости.

Член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрей Климов отмечает необыкновенную выдержку Николаса Мадуро. В разговоре с aif.ru эксперт провёл историческую параллель.

«Мадуро стойко переносил испытания, в отличие от тех, кто при первой же угрозе обратился в бегство. Люди по-разному реагируют на катастрофические события и захват власти», — сказал Климов.

Эксперт убеждён, что успех операции США стал возможен лишь благодаря внутреннему предательству.

«Если говорить прямо: предположение о том, что американцы смогли добиться успеха благодаря предательству внутри самой системы власти, на мой взгляд, является наиболее вероятным объяснением всего произошедшего», — отметил Климов.

Какие методы могут применить к Мадуро в СИЗО США?

Самое тревожное в данной ситуации — судьба Мадуро в американском заключении. Андрей Климов, не строя прогнозов, опирается на свидетельства тех, кто прошел через подобный опыт, и предупреждает о серьёзных рисках.

«Не хочу делать прогнозы, но я лично общался с теми, кто прошел через тяжелые испытания в американских тюрьмах. Те специалисты, которые работают там с заключенными, владеют мощным инструментарием психологического и физического давления», — сказал Климов.

В настоящее время Николас Мадуро содержится в федеральном Центре временного содержания (Metropolitan Detention Center) в Бруклине — учреждении с усиленным режимом безопасности. Именно там, по мнению эксперта, к нему могут быть применены специальные методы воздействия с целью сломать волю и получить нужные показания.

Наследник Чавеса: почему выбор пал на водителя автобуса?

Чтобы понять суть противостояния, важно знать, кем является Николас Мадуро для своей страны. Политолог, главный редактор «Геополитика.ру» Леонид Савин, лично встречавшийся с президентом, описывает его как человека искреннего и харизматичного.

«Харизма Мадуро самобытна. Возможно, в ней нет мощи Фиделя Кастро, но это яркий политик, способный вдохновлять аудиторию. Его выступления всегда идут “от сердца” — он принципиально не пользуется заготовленными текстами», — отметил Савин.

Эксперт объясняет, почему именно Мадуро стал преемником легендарного Уго Чавеса. Выбор пал не на военного или карьерного чиновника, а на человека из народа, что говорит о главном.

«Тот факт, что Уго Чавес в свое время назначил своим преемником не выходца из военной среды, а простого в прошлом водителя автобуса, подчеркивает главные качества Мадуро: абсолютную лояльность, верность партийным идеалам и личную надежность», — сказал Савин.

Эти качества — лояльность и верность идеалам боливарианской революции — сегодня подвергаются самому тяжелому испытанию.

Политический фарс: насколько серьёзны обвинения США?

Официальные обвинения Генеральной прокуратуры США звучат громко: наркотерроризм, сговор с целью ввоза кокаина, хранение оружия. Однако Леонид Савин называет их не иначе как абсурдными.

«Понятно, что обвинение в принадлежности Мадуро к наркокартелю — это полный фарс, такого просто быть не может… Вообще, то, что выдвигает окружной суд Нью-Йорка, — бред. Любые серьезные адвокаты разобьют обвинения в пух и прах, там всё явно притянуто за уши», — сказал Савин.

Эксперт напоминает о политической подоплёке дела, проводя параллели с историческим процессом над «кубинской пятеркой», где судебное решение было заранее предопределено политическим заказом.

Вариант с обменом.

В условиях, когда суд выглядит сфабрикованным, а давление на заключённого нарастает, остаётся мало вариантов для спасения президента.

«Думаю, в данном случае, если Венесуэла хочет вернуть президента, они должны задержать группу американских чиновников и обменять их на Мадуро. Таково мое мнение», — подытожил Савин.

Что дальше? Хроника суда.

Первый акт этой драмы прошел 5 января в 20:00 по московскому времени (12:00 EST), когда в Федеральном суде Южного округа Нью-Йорка состоялось первое заседание. Президент Венесуэлы не признал себя виновным и подчеркнул, что является «порядочным человеком». Жена Мадуро Силия Флорес также не признала себя виновной.

Президент США Дональд Трамп, между тем, уже заявил о переходном периоде управления Венесуэлой и пообещал временной главе страны Родригес «ситуацию хуже, чем у Мадуро».

Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс.
