Стойко держится: знакомые с Мадуро россияне рассказали о давлении в СИЗО

В результате военной операции США в Каракасе 3 января 2026 года легитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и доставлены в Нью-Йорк. Это событие, напоминающее сценарий голливудского триллера, взорвало мировые новостные ленты и поставило под вопрос принципы государственного суверенитета. Что теперь ждёт венесуэльского лидера в американской тюрьме и как ему удалось сохранить стойкость? На эти вопросы отвечают российские эксперты, которые лично знакомы с Мадуро.