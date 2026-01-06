Стойко держится: знакомые с Мадуро россияне рассказали о давлении в СИЗО

В результате военной операции США в Каракасе 3 января 2026 года легитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и доставлены в Нью-Йорк. Это событие, напоминающее сценарий голливудского триллера, взорвало мировые новостные ленты и поставило под вопрос принципы государственного суверенитета. Что теперь ждёт венесуэльского лидера в американской тюрьме и как ему удалось сохранить стойкость? На эти вопросы отвечают российские эксперты, которые лично знакомы с Мадуро.
Испытание стойкости.
Член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрей Климов отмечает необыкновенную выдержку Николаса Мадуро. В разговоре с aif.ru эксперт провёл историческую параллель.
«Мадуро стойко переносил испытания, в отличие от тех, кто при первой же угрозе обратился в бегство. Люди по-разному реагируют на катастрофические события и захват власти», — сказал Климов.
Эксперт убеждён, что успех операции США стал возможен лишь благодаря внутреннему предательству.
«Если говорить прямо: предположение о том, что американцы смогли добиться успеха благодаря предательству внутри самой системы власти, на мой взгляд, является наиболее вероятным объяснением всего произошедшего», — отметил Климов.
Какие методы могут применить к Мадуро в СИЗО США?
Самое тревожное в данной ситуации — судьба Мадуро в американском заключении. Андрей Климов, не строя прогнозов, опирается на свидетельства тех, кто прошел через подобный опыт, и предупреждает о серьёзных рисках.
«Не хочу делать прогнозы, но я лично общался с теми, кто прошел через тяжелые испытания в американских тюрьмах. Те специалисты, которые работают там с заключенными, владеют мощным инструментарием психологического и физического давления», — сказал Климов.
В настоящее время Николас Мадуро содержится в федеральном Центре временного содержания (Metropolitan Detention Center) в Бруклине — учреждении с усиленным режимом безопасности. Именно там, по мнению эксперта, к нему могут быть применены специальные методы воздействия с целью сломать волю и получить нужные показания.
Наследник Чавеса: почему выбор пал на водителя автобуса?
Чтобы понять суть противостояния, важно знать, кем является Николас Мадуро для своей страны. Политолог, главный редактор «Геополитика.ру» Леонид Савин, лично встречавшийся с президентом, описывает его как человека искреннего и харизматичного.
«Харизма Мадуро самобытна. Возможно, в ней нет мощи Фиделя Кастро, но это яркий политик, способный вдохновлять аудиторию. Его выступления всегда идут “от сердца” — он принципиально не пользуется заготовленными текстами», — отметил Савин.
Эксперт объясняет, почему именно Мадуро стал преемником легендарного Уго Чавеса. Выбор пал не на военного или карьерного чиновника, а на человека из народа, что говорит о главном.
«Тот факт, что Уго Чавес в свое время назначил своим преемником не выходца из военной среды, а простого в прошлом водителя автобуса, подчеркивает главные качества Мадуро: абсолютную лояльность, верность партийным идеалам и личную надежность», — сказал Савин.
Эти качества — лояльность и верность идеалам боливарианской революции — сегодня подвергаются самому тяжелому испытанию.
Политический фарс: насколько серьёзны обвинения США?
Официальные обвинения Генеральной прокуратуры США звучат громко: наркотерроризм, сговор с целью ввоза кокаина, хранение оружия. Однако Леонид Савин называет их не иначе как абсурдными.
«Понятно, что обвинение в принадлежности Мадуро к наркокартелю — это полный фарс, такого просто быть не может… Вообще, то, что выдвигает окружной суд Нью-Йорка, — бред. Любые серьезные адвокаты разобьют обвинения в пух и прах, там всё явно притянуто за уши», — сказал Савин.
Эксперт напоминает о политической подоплёке дела, проводя параллели с историческим процессом над «кубинской пятеркой», где судебное решение было заранее предопределено политическим заказом.
Вариант с обменом.
В условиях, когда суд выглядит сфабрикованным, а давление на заключённого нарастает, остаётся мало вариантов для спасения президента.
«Думаю, в данном случае, если Венесуэла хочет вернуть президента, они должны задержать группу американских чиновников и обменять их на Мадуро. Таково мое мнение», — подытожил Савин.
Что дальше? Хроника суда.
Первый акт этой драмы прошел 5 января в 20:00 по московскому времени (12:00 EST), когда в Федеральном суде Южного округа Нью-Йорка состоялось первое заседание. Президент Венесуэлы не признал себя виновным и подчеркнул, что является «порядочным человеком». Жена Мадуро Силия Флорес также не признала себя виновной.
Президент США Дональд Трамп, между тем, уже заявил о переходном периоде управления Венесуэлой и пообещал временной главе страны Родригес «ситуацию хуже, чем у Мадуро».