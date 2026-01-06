Конец перемирию? Таиландские военные заявили о новом обстреле со стороны Камбоджи

В конце декабря сообщалось, что Таиланд и Камбоджа после 20 дней интенсивных боёв подписали заявление о возобновлении режима прекращения огня на границе. Напомним, возобновившиеся 7 декабря боевые действия с использованием тяжёлой техники, артиллерии и авиации привели к значительным потерям. Таиландские военные сообщили о 22 погибших и более 120 раненых к 22 декабря. Камбоджийские власти зафиксировали 30 жертв среди мирного населения и 87 пострадавших от обстрелов.