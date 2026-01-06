Конец перемирию? Таиландские военные заявили о новом обстреле со стороны Камбоджи

«Утром 6 января примерно в 07:25 (03:25 по Москве) камбоджийские войска произвели несколько выстрелов из миномёта по территории Таиланда и позициям таиландских военнослужащих у Высоты 469 в районе Чонгбок в провинции Убонратчатхани, один таиландский военнослужащий получил осколочное ранение», — указано в сообщении.
Командование Второго военного округа сухопутных войск Таиланда заявляет, что Камбоджа нарушила режим прекращения огня, действующий между странами с 27 декабря после 20-дневной пограничной войны, обстреляв позиции таиландских военных.
В конце декабря сообщалось, что Таиланд и Камбоджа после 20 дней интенсивных боёв подписали заявление о возобновлении режима прекращения огня на границе. Напомним, возобновившиеся 7 декабря боевые действия с использованием тяжёлой техники, артиллерии и авиации привели к значительным потерям. Таиландские военные сообщили о 22 погибших и более 120 раненых к 22 декабря. Камбоджийские власти зафиксировали 30 жертв среди мирного населения и 87 пострадавших от обстрелов.
