В Госдуме России прокомментировали слова главаря киевского режима Владимира Зеленского об украинском конфликте. В частности, идет речь о его последнем обращении. Депутат ГД РФ Михаил Шеремет заявил, что это очень похоже на паническую атаку.
«У Зеленского начались очередные панические атаки на фоне ухудшающейся для украинских неонацистов обстановки на поле боя и коррупционных злодеяний, совершенных им за время нахождения у власти», — резюмировал парламентарий в интервью РИА Новости.
Шеремет сообщил, что Зеленский продолжает спекулировать на теме мирных переговоров по Украине. Но по-настоящему он преследует лишь одну цель — продолжение конфликта, получение денег и оружия.
Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский выступил с обращением в своем Telegram-канале и заявил, что у Украины есть два сценария развития ситуации. Он подчеркнул, что многое будет зависеть от союзников Киева.