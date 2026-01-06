Мачадо: Трамп доказал, что заслуживает Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп доказал, что заслуживает Нобелевской премии мира, считает венесуэльский оппозиционный политик, получившая эту награду в прошлом году, Мария Корина Мачадо.
По ее словам, когда она узнала, что ей присудили Нобелевскую премию мира, она посвятила ее Трампу. «В тот момент я верила, что он ее заслуживает. Многие люди, большинство людей, считали невозможным то, что он сделал 3 января», — казала Мачадо в интервью Fox News.
Политик высказала мнение, что силовой захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро лишь подтверждает, что Трамп достоин премии.
Она также добавила, что теперь Венесуэла станет главным союзником США в регионе, и отметила, что беседовала с Трампом только в октябре, когда получила сообщение о присуждении Нобелевской премии.
Напомним, Мачадо в 2025 году получила Нобелевскую премию мира якобы за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы.
3 января военные США совершили атаку на военные и гражданские объекты Венесуэлы. Кроме того, они захватили Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, которых доставили в США.
Американский лидер заявлял о готовности отправить в Венесуэлу войска.