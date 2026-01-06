В Госдуме заявили о панической атаке у Зеленского из-за обострения на фронте

Ранее в британской газете The Guardian вышла колонка с прогнозом, согласно которому 2026 год может оказаться самым трудным для Владимира Зеленского с начала конфликта. Автор публикации Шон Уокер отмечает, что на Украине сохраняются постоянные перебои с электричеством, а ситуация в стране характеризуется усталостью от войны. В статье подчёркивается, что Киев сейчас остро нуждается в передышке, поскольку проблемы накапливаются сразу по всем направлениям.