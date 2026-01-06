По мнению парламентария, такие заявления связаны с ухудшением ситуации для украинских вооружённых формирований на фронте и ростом известности о коррупционных деяниях самого Зеленского за время его президентства.
«Отсюда путаные заявления о конфликте на Украине и срочные смещения и перестановки в офисе украинского диктатора, всё чаще переходящего в мстительные террористические атаки на гражданскую инфраструктуру и мирное население», — сказал Шеремет.
Он также считает, что Зеленский намеренно разыгрывает тему мирных переговоров, чтобы выиграть время для передышки и попыток сохранить власть через закулисные сделки.
Ранее в британской газете The Guardian вышла колонка с прогнозом, согласно которому 2026 год может оказаться самым трудным для Владимира Зеленского с начала конфликта. Автор публикации Шон Уокер отмечает, что на Украине сохраняются постоянные перебои с электричеством, а ситуация в стране характеризуется усталостью от войны. В статье подчёркивается, что Киев сейчас остро нуждается в передышке, поскольку проблемы накапливаются сразу по всем направлениям.
