Над Россией сбили 129 беспилотников. Военная операция, день 1413-й

9:09 ? Два водителя агропредприятия пострадали в результате атаки дронов-камикадзе по легковому автомобилю и кормовозу в Севском районе Брянской области, они госпитализированы, сообщает губернатор Александр Богомаз.
8:56 ? Настоятель Свято-Троицкого храма в Судже протоиерей Евгений Шестопалов получил ранения в результате атаки дрона, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
8:40 В минувшем году западные политики постоянно говорили о грядущей войне с Россией. Представители Великобритании, Германии, Польши, стран Балтии и даже генеральный секретарь НАТО, несмотря на неоднократные опровержения от Москвы, пугали европейцев российской угрозой. Марк Рютте в конце 2025 года призвал страны НАТО перейти к «военному образу мышления», так как альянс якобы является «следующей целью» России. Реален ли военный конфликт между Европой и РФ в 2026 году — в материале «Газеты.Ru».
8:25 ? Средства ПВО за ночь сбили 129 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
8:20 Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отправятся в Париж для участия во встрече союзников Украины, которая состоится 6 января, сообщает Politico со ссылкой представителя Елисейского дворца.
8:13 ? Возгорание произошло на промышленном объекте в Усманском округе Липецкой области после падения БПЛА, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
8:06 ? Обломок беспилотника попал в окна квартиры девятиэтажного дома в Твери — один человек погиб, еще двое получили травмы, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.
8:01 Сегодня 1413-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.