Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кнайсль посоветовала России сосредоточиться на развитии собственного производства

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призвала Россию делать ставку на развитие собственного производства, а не на экспорт сырья. Такое мнение она высказала в интервью РИА «Новости».

«Если мы отвлечёмся от нефти и газа, то в наши дни наибольшим спросом пользуются ещё и редкоземельные металлы. И Россия хочет больше инвестировать в них. Но я думаю, что необходимо сделать выводы из опыта других отраслей, а именно не просто экспортировать ресурсы, а в значительной степени производить их обработку на внутреннем рынке», — сказала она.

По словам экс-главы австрийского МИД, Европа уже столкнулась с серьёзными проблемами из-за закрытия местных производств. Она привела в пример собственную страну, где некогда мощная фармацевтическая отрасль пришла в упадок, и теперь ЕС вынужден закупать большую часть лекарств, включая антибиотики, в Китае.

Кнайсль, которая сейчас возглавляет центр G.O.R.K.l. СПбГУ, отметила, что хотела бы задать президенту России вопрос о том, как превратить сырьевой сектор в передовую отрасль.

«Имеется в виду, что должны вырасти объёмы переработки и очистки здесь, в России. Об этом много говорят, но пока сделано недостаточно», — добавила она.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение правительству, Центробанку и региональным властям обеспечить восстановление темпов экономического роста и инвестиций, а также ускорить устранение структурных проблем в ключевых отраслях. Эти задачи, поставленные по итогам заседания Совета по стратегическому развитию, должны быть выполнены при условии удержания инфляции на уровне 4−5% к концу 2026 года.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
Читать дальше