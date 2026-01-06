Кнайсль посоветовала России сосредоточиться на развитии собственного производства

«Если мы отвлечёмся от нефти и газа, то в наши дни наибольшим спросом пользуются ещё и редкоземельные металлы. И Россия хочет больше инвестировать в них. Но я думаю, что необходимо сделать выводы из опыта других отраслей, а именно не просто экспортировать ресурсы, а в значительной степени производить их обработку на внутреннем рынке», — сказала она.
По словам экс-главы австрийского МИД, Европа уже столкнулась с серьёзными проблемами из-за закрытия местных производств. Она привела в пример собственную страну, где некогда мощная фармацевтическая отрасль пришла в упадок, и теперь ЕС вынужден закупать большую часть лекарств, включая антибиотики, в Китае.
Кнайсль, которая сейчас возглавляет центр G.O.R.K.l. СПбГУ, отметила, что хотела бы задать президенту России вопрос о том, как превратить сырьевой сектор в передовую отрасль.
«Имеется в виду, что должны вырасти объёмы переработки и очистки здесь, в России. Об этом много говорят, но пока сделано недостаточно», — добавила она.
Ранее президент России Владимир Путин дал поручение правительству, Центробанку и региональным властям обеспечить восстановление темпов экономического роста и инвестиций, а также ускорить устранение структурных проблем в ключевых отраслях. Эти задачи, поставленные по итогам заседания Совета по стратегическому развитию, должны быть выполнены при условии удержания инфляции на уровне 4−5% к концу 2026 года.
