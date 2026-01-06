Ричмонд
ЦРУ рекомендовало Трампу сохранить у власти в Венесуэле сторонников Мадуро

Разведка ЦРУ считает, что ближайшие соратники президента Венесуэлы Николаса Мадуро лучше всего подходят для руководства временным правительством страны.

Источник: Аргументы и факты

Агенты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США доложили американскому лидеру Дональду Трампу, что ближайшие соратники президента Венесуэлы Николаса Мадуро лучше всего подходят для руководства временным правительством этой страны. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сообщается, что соответствующий доклад был предоставлен Дональду Трампу и узкому кругу чиновников за несколько недель до проведения военной операции на территории Венесуэлы.

Так, в его тексте было указано, что лидеры венесуэльской оппозиции — Эдмундо Гонсалес, которого многие считают фактическим победителем выборов 2024 года, и нобелевский лауреат Мария Корина Мачадо не справятся с управлением страной и контролем над силовыми структурами.

По информации источников газеты, выкладки аналитиков ЦРУ стали одним из факторов, повлиявших на решение главы Белого дома поддержать вице-президента Делси Родригес, которая 6 января принесла присягу в качестве временного президента Венесуэлы.

Напомним, 3 января 2026 года ВС США провели операцию в Каракасе. Они захватили главу страны Николаса Мадуро и его жену, Силию Флорес, их доставили в Нью-Йорк. Дональд Трамп заявил, что американцы берут на себя управление Венесуэлой на переходный период, не уточнив его продолжительность.

